Si gioca tra venerdì, sabato e domenica l'ultima giornata del campionato di Eccellenza. Per venerdì alle 18 è in programma Ossese-Bosa. Sabato, alle 16, Castiadas-Atletico Uri. Si chiude domenica, alle 16, con Guspini-Porto Rotondo e San Marco Assemini-Nuorese.

L’Atletico Uri intanto nonostante sia stato promosso in D già da alcune domeniche continua a non fare sconti. La squadra di Massimiliano Paba, domenica scorsa, ha superato anche il Guspini ottenendo il dodicesimo successo su tredici incontri. Un dominio assoluto per i giallorossi. Stagione encomiabile anche per l’Ossese che ha piegato la Nuorese. Ancora una vittoria in rimonta per i bianconeri che dopo appena tredici minuti erano sotto di due reti.

E’ bastato un punto al Castiadas per staccare il Guspini e prendersi la terza posizione in solitudine. Lotta che però, per questo piazzamento, si deciderà nell’ultima giornata. Rammarico per i sarrabesi che con i bosani erano in vantaggio di due reti, poi sono stati raggiunti. Da segnalare l’eurogol di Gabriele Serra con una deviazione di tacco al volo su azione d’angolo.

Bene il Porto Rotondo che col successo con la San Marco Assemini ha agganciato la Nuorese. Oltre a Ruzzittu, autore di una doppietta, a segno Romanelli con un bel diagonale dalla distanza. Per il giocatore 2002 si è trattato del ritorno in campo dopo l’infortunio del 2 giugno scorso (aveva perso i sensi nello scontro col portiere del Bosa, Sechi).

