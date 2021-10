Continua la corsa solitaria del Taloro Gavoi in vetta al torneo di eccellenza: cinque gare, 15 punti conquistati per la sqyadra di Gavoi che sta vivendo davvero un momento magico. Oggi il Taloro ha vinto per 2-0 a Monastir con gol di Litarru e Falchi. Vittoria del Sant'Elena con lo stesso punteggio ad Assemini grazie a una doppietta del bomber Luca Caboni.

Vittoria esterna per 4-1 della Ferrini contro un Budoni in grave crisi: le reti: due Boi, Usai, Argiolas e Camba.

Netto successo del Castiadas sull'Ossese con quattro gol di Villa e una di Santoro. Successo per 3-1 del Ghilarza sull'Ilva (doppietta di Caddeo, Doukar, Tapparello).

Successo esterno sempre per 3-1 dell'Idoloo sul campo del Li Punti: Nieddu, Usai, Viale e Jamaeeh.

Vittoria anche della Nuorese quattro gol l Bosa (Vinci, Cocco, Demurtas. Bulla) e della Villacidrese sul Porto Rotondo: 2-0 con reti di Angheleddu, Pala e Festa.

