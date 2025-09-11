Eccellenza, al Tortolì arriva l'ogliastrino Sergio SulisClasse 2003, di Villanova Strisaili, l’esterno di fascia giunge agli ordini di mister Mereu
Nuovo arrivo al Fra Locci in vista dell'inizio del campionato di Eccellenza in programma questa domenica, con uno dei migliori talenti del territorio ogliastrino che vestirà la maglia in questa stagione. Sergio Sulis, classe 2003 di Villanova Strisaili, giunge agli ordini di mister Mereu dopo aver fatto tutta la trafila nelle giovanili del Cagliari Calcio fino alla Primavera.
Nel 2023 la prima esperienza fuori regione, in Serie D, con la maglia del Sant'Agata. Nell'ultima stagione ha vestito la maglia della Cos, sempre in quarta serie.
Esterno di fascia, Sulis può ricoprire più ruoli in tutto il campo e inizierà da subito a fornire il suo contributo alla squadra in questa nuova stagione che si preannuncia dura, ma allo stesso tempo entusiasmante. Un giocatore che in Eccellenza può fare la differenza.