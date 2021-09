Ferrini Cagliari, Guspini e Taloro Gavoi in vetta al campionato di Eccellenza in compagnia del Sant’Elena, vera sorpresa di questo inizio stagione. Domenica scorsa la squadra di Cristian Dessì ha battuto nel finale il Budoni, con grande protagonista il bomber Carlos Mboup, autore di una doppietta.

Una bella soddisfazione per questo Sant'Elena sempre alla ricerca di campi per giocare le gare casalinghe. Col Budoni ha trovato ospitalità a Settimo. "Abbiamo iniziato col piede giusto”, dice il direttore sportivo, Mario Orrù, “ma non dobbiamo assolutamente abbassare la guardia. Questi sei punti sono importantissimi per il nostro cammino. Non dobbiamo dimenticare però che l’obiettivo è la salvezza. Se dovessimo raggiungerla in anticipo si vedrà. Contro il Budoni abbiamo disputato un’ottima partita. I gol però sono arrivati nel finale. Sarebbe stato meglio concretizzare le occasioni create nella prima frazione perché poi si rischia. Questo è un campionato davvero difficile e la concentrazione deve restare altissima”.

Molto bene anche la Ferrini di Sebastiano Pinna che, dopo aver espugnato il Frogheri di Nuoro, ha piegato l’Ossese, altra candidata alla vittoria finale. I cagliaritani stanno ben figurando. Non si ferma neppure la marcia del Guspini di Fabrizio Carracoi. I biancorossi sono riusciti ad espugnare il difficile campo di Arzana. Con sei punti anche il Taloro Gavoi, compagine di esperienza nella categoria. Potrebbe essere la mina vagante. Il successo nel derby con la Nuorese è un bel biglietto da visita.

Dall’incontro tra Castiadas e Villacidrese è nato un pareggio. Un punto prezioso per gli ospiti che comunque hanno anche sognato la vittoria. Alla fine si sono accontentati pure gli uomini di Virgilio Perra. Non sblocca la classifica la Nuorese, fanalino di coda con il Li Punti. Domenica prossima Ragatzu e compagni riceveranno l’Ilvamaddalena e sarà già vietato sbagliare.

La sorpresa di giornata è il Bosa che, sotto di due reti nel fortino di La Maddalena, è riuscito addirittura a capovolgere il risultato ottenendo i primi tre punti stagionali. Secondo pareggio di fila per l’Arbus di Nunzio Falco, bloccato in casa dal Ghilarza. Primo punto per Monastir e Porto Rotondo. "I bianchi mi hanno fatto un’ottima impressione”, dice il vice allenatore del Monastir, Thomas Congia. “Con la coppia d’attacco Mulas-Ruzzittu possono far male a chiunque. Noi siamo in crescita”. Domenica si gioca la terza giornata di un campionato che sin d'ora si annuncia particolarmente avvincente.

