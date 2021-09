Con la Promozione, domenica inizia anche il campionato regionale di Prima categoria. Cinque i gironi, settanta le squadre iscritte con 1400 calciatori tesserati. Ufficializzato il ripescaggio di Monreale (girone B) e Domusnovas (A) al posto di Gerrei e Gioventù Sportiva Samassi, rinunciatarie. Si aggiungono alle ripescate di un mese fa: Ittiri Sprint, Cardedu, Monte Alma, Tuttavista e Verde Isola.

Grande curiosità per vedere all’opera il Barisardo di Alberto Cavasin, panchina d’oro in Serie A col Lecce nella stagione 1999/2000 ed ex tecnico di Sampdoria, Brescia, Fiorentina. I biancocelesti sono inseriti nel girone C. L'esordio nel campo dell’Atletico Lotzorai. Ora addirittura la Prima categoria. Una notizia che a suo tempo ha suscitato tantissima curiosità fra gli sportivi. Un torneo che si annuncia equilibrato con tantissimi giocatori che hanno in passato militato anche in D e in Eccellenza.

© Riproduzione riservata