Il prossimo sei novembre novembre, alle 11.30 al teatro ex seminario vescovile, in via Vittorio Emanuele a Cuglieri, si terrà un incontro tra la FIGC- LND Sardegna e le amministrazioni comunali di Cuglieri, Santulussurgiu e Scano Montiferro, alla presenza delle società di calcio Cuglieri, Montiferru e Monterra. L’invito sarà esteso alle società e alle autorità di tutto il territorio.

"La nostra - dice il presidente del CR Sardegna Figc-Lnd Gianni Cadoni - è una presenza pensata da tempo per l’inizio dei campionati. L’intento è quello di portare la solidarietà alle comunità colpite dai terribili incendi e alle loro società storiche di calcio, affiliate da decine di anni alla Federazione, per cui abbiamo pensato di organizzare un Consiglio Direttivo in queste zone per portare aiuti, attenzione e solidarietà. In occasione dell’evento il CR Sardegna consegnerà alle società sportive attrezzature e un sostegno economico per agevolare la partenza dei Campionati, in un territorio già messo a dura prova dalla Pandemia”.

