Castiadas ancora senza allenatore e squadra in gran parte da rifare per il prossimo campionato di Eccellenza. Il presidente Celestino Recupito. Tra i papabili anche il nome di un ex, Carlo Cotroneo, che ha guidato la squadra due anni fa.

Il Carbonia dopo le dimissioni del ds Colombino è sul mercato per trovare il sostituto e per preparare la squadra per la prossima Serie D.

L'Us Arborea comunica l'accordo per la stagione 2021/2022 con l'allenatore Federico Trudu. Il giovane e preparato tecnico di Oristano, classe 1989, ha allenato nelle ultime due stagioni l'Oristanese Calcio.

Da lunedì, con le indicazioni di mister Trudu, inizia la campagna di rafforzamento della squadra.

