Numerosi anticipi si giocano domani per il calcio regionale in Sardegna.

In Eccellenza a partire dalle 16 si gioca il derby Guspini e Arbus. “E’ la terza partita che giochiamo in sei giorni – esordisce l’allenatore del Guspini, Fabrizio Carracoi – dopo Sant’Elena e Taloro. Incontri che ci hanno sottratto molte forze fisiche e mentali. Speriamo di aver recuperato energie almeno a livello mentale”.

Promozione - Quattro gli anticipi della seconda giornata. In scena, alle 16 Seulo-Sadali (girone B), e alle 16.30 Quartu 2000-Sigma (girone A), Tonara-Arborea (girone B) e San Teodoro-Tempio (girone C). Partite aperte a qualsiasi risultato. Il 2000 cerca riscatto dopo la brutta partenza. Come anche il Tonara del bomber Tore Boi, a caccia dei primi punti stagionali. Trasferta ricca di insidie per il Tempio contro il San Teodoro.

