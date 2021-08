Saranno 98 le squadre sarde a partecipare al prossimo torneo di Seconda categoria di calcio. Confermati otto gironi in Seconda categoria, di cui sei con 12 squadre e due con 13. Si parte il tre ottobre.

Girone A: Amatori Kalagonis, Azzurra, Burcerese, Ferrini Quartu, Jupiter, Orione, Audax, Club San Paolo, Settimo, Flumini, Uragano e Ussana.

Girone B: Atletico Masainas, Bindua, Decimoputzu, Siliqua, Decimo 07, Domusnovas, Gioventù Assemini, Gonnesa, Is Urigus, Isola di Sant’Antioco, Pedaxius, Sant’Anna Arresi.

Girone C: Atletico Sanluri, Colonia Julia, Havana San Basilio, Lunamatrona, Monreale, Santa Lucia, Sardara, Senorbì, Segariu, sini e Virtus Furtei.

Girone D: Accademia Calcio Sarrabese, San Vito, Escalaplano, Perdasdefogu, Amatori Calcio Jerzu, Gairo, Ilbono, Bairese, Castor 1977, Girasole, Lotzorai e Triei.

Girone E: Bolotanese, Bottida, Burgos, Calagonone, Fanum Orosei, Biasì, Lulese, Oliena, Oniferese, Porto San Paolo, Santu Pedru e Supramonte.

Girone F: Atzara, Busachese, Circolo Ricreativo Arborea, Folgore Oristano, Montiferru, Narboliese, Norbello, Nurachi, Sanverese, Sedilo, Simaxis, Solarussa e Tramatza.

Girone G: Audax Algherese, Boyl di Putifigari, Calmedia Bosa, Caniga Sassari, Duospedes, Florinas, Folgore Tissi, Malaspina, Mara 1974, Mores, Padria, San Paolo Apostolo e Treselighes.

Girone H: Atletico Maddalena, Calangianese, Castelsardo, Erula, Golfo Aranci, Laeurru, Lauras, Palau, Rudalza, Santa Teresa, Sorso e Sporting Cantera.

Novità intanto per quanto riguarda l’Eccellenza: la Nuorese Calcio ha chiuso l’accordo con il difensore centrale argentino Leonel Manfredi (La Plata, classe 92). Cresciuto calcisticamente nel Defensores de Camboceres e nel Gimmasia Y Echima de la Plata, ha giocato nell’Atletico Atlanta e America del General Pimar nella Primera Metropolitana (terza serie argentina). Poi l’arrivo in Italia nell’Eccellenza Calabra nel Gallico Catona.

Conosciuto in Sardegna per aver vestito le maglie in Eccellenza di Castiadas, Valledoria e in Promozione di Bonorva e Calangianus, in ritiro con i verdeazzurri ha già disputato le prime amichevoli stagionali sotto lo sguardo del nuovo allenatore Cantara, soddisfatto per il lavoro fin qui fatto.

In Promozione il Villasimius ha tesserato l'attaccante Mattia Zinzula con un passato al Castiadas e al Muravera fra Eccellenza e Serie D. A volerlo è stato lo stesso allenatore Antonio Prastaro. Il 18 il Villasimius inizierà la preparazione.

Giuseppe Buzzo si riprende la presidenza del Verde Isola Carloforte, società ripescata in Prima categoria. Il massimo dirigente aveva lasciato il suo ruolo poco prima dell’inizio della stagione. "Avevo lasciato perché, avendo una attività di ristorazione, non potevo permettermi di restare a casa per una eventuale quarantena”, dice Buzzo. “Ora la situazione è comunque migliorata, per quanto riguarda i pericoli grazie ai vaccini e alle cure, e non vedo l’ora di ripartire. Siamo felicissimi per il ripescaggio guadagnato sul campo”. La squadra è stata subito rinforzata. Ingaggiati il difensore Paolo Uccheddu, ex Guspini e Monteponi, e l’esterno sinistro Momo Cosa, ex Carbonia e Arbus. Confermata l’ossatura della scorsa stagione: Grosso, Arrais, Sanna, Lazzaro, Obino, Luxoro, Granara, Siciliano e Damele. In panchina rientra Pasquale Lazzaro che subentra a Manuel Contu, passato nello staff tecnico del Carbonia.

© Riproduzione riservata