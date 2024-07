Nadir Zortea è pronto: «L’eredità di Nandez? Non mi spaventa, sono qui per dare il massimo, non avevo mai avuto una accoglienza come quella all’aeroporto, capisci subito che giocare in un’Isola con questa maglia sia davvero particolare».

Il centrocampista rossoblù non ha paura di dare un calcio al passato: «Nell’Atalanta non mi sono mai sentito desiderato, nessuno mi ha fatto sentire parte del progetto ed era ora di dire basta a questi continui prestiti». A Cagliari in via definitiva, quattro anni: «Mi sono inserito nel gruppo molto bene, conoscevo già Nicola dalla stagione con la Salernitana e il direttore Bonato (a Cremona), non ho paura di questi carichi di lavoro».

Gioca a destra, laterale offensivo, «ma posso giocare anche a sinistra». Il suo modello: «Cerco di prendere il meglio da tutti, se devo dire a chi mi ispiro? Beh, Theo Hernandez».

