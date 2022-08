La sessione estiva del calciomercato arriva al rush finale. In casa Cagliari attenzione alla difesa, con la possibile cessione di Sebastian Walukiewicz all'Empoli.

Accordo di massima raggiunto tra i club, per il trasferimento del difensore polacco con la formula del prestito con obbligo di riscatto in caso di cessione e una percentuale in caso di futura cessione. Ma prima il Cagliari vuole bloccare il sostituto.

Nel mirino dei rossoblù c'è Federico Barba, che però il Benevento lascerà partire solo dopo l'acquisto del francese Maxime Leverbe (ex rossoblù). Si prospetta, così, l'effetto domino: Leverbe al Benevento lascerebbe andare Barba al Cagliari e, di conseguenza, Walukiewicz all'Empoli.

© Riproduzione riservata