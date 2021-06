Un punto prezioso per la Torres di Mauro Giorico sul campo del Savoia, successo del Lanusei nel derby con l'Arzachena, pari del Latte Dolce e sconfitte per Carbonia e Muravera.

Questi i risultati della Serie D a due giornate dalla fine. Il Muravera con la sconfitta interna col Formia ha perso la grande occasione di agganciare la Nocerina e di ridurre le distanze dal Savoia.

La squadra di Francesco Loi che ha subito nel primo tempo i gol di Gomez al 31' e di Gorzelewski (inutile la rete finale di Mereu), può ancora sperare nei play off ma il traguardo ora appare davvero difficile.

La Torres ha conquistato un punto utilissimo per la salvezza pareggiando (1-1) su campo del Savoia con una rete di Vavassori. Doppietta di Scotto per il Latte Dolce che però non è andato oltre il pari (2-2) in casa con la Nuova Florida.

Bel successo del Lanusei che ha inflitto due gol all'Arzachena (2-0) nel derby sardo. I gol di Toracchio e Varela al termine di una buona prestazione. L'Arzachena resta ad un passo dalla salvezza. Ha perso il Carbonia di David Suazzo. In vantaggio con Bagaglini , i sardi hanno poi subito la rimonta laziale perdendo alla fine del 3-1.

