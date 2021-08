Prosegue la preparazione del Cagliari in vista del debutto in campionato, lunedì 23 agosto in casa contro lo Spezia.

Nell’ultima seduta ad Asseminello i rossoblù hanno seguito i dettami di mister Semplici per affinare soprattutto la tattica. La squadra si è allenata per reparti provando movimenti e soluzioni in funzione del match. In chiusura partita a ranghi misti giocata su campo ridotto e lavoro atletico.

Il programma della settimana continuerà con una sessione di allenamento fissata venerdì al mattino.

Per quanto riguarda la formazione anti-Spezia, Semplici potrebbe riproporre gli undici titolari del vittorioso match di Coppa Italia contro il Pisa, con Deiola accanto a Strootman e Marin. Ma non è escluso l'inserimento di Pereiro dal primo minuto. Nessuna novità sul fronte di mercato: Godin, Nandez e Simeone dovrebbero essere a disposizione.

