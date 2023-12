Il Verona cerca ossigeno per uscire dalla zona retrocessione, il Cagliari cerca punti per trascorrere un Natale sereno. Quello del Bentegodi è quasi uno spareggio, come testimonia la designazione dell’internazionale Orsato.

Queste le scelte di formazione di Ranieri e Baroni:

Hellas Verona (4-2-3-1): Montipò; Tchatchoua, Hien, Dawidowicz, Terracciano; Hongla, Duda; Ngonge, Suslov, Saponara; Henry. All. Baroni

Cagliari (3-4-1-2): Scuffet; Hatzidiakos, Goldaniga, Dossena; Nandez, Prati, Mokoumbou, Augello; Viola; Oristanio, Pavoletti. All. Ranieri

