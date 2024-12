Allenamento pomeridiano per il Cagliari al Crai Sport Center di Assemini, con una seduta incentrata sulla tattica. Alla quale – come per tutta la settimana – non ha partecipato Zito Luvumbo. L’attaccante angolano è reduce dalla distorsione alla caviglia di sabato scorso con l’Atalanta, ha saltato la trasferta di martedì a Torino contro la Juventus in Coppa Italia e farà altrettanto domenica (ore 15) per Venezia-Cagliari.

Luvumbo è l’unico indisponibile nella rosa di Davide Nicola in vista dello scontro salvezza, dato che Adam Obert già da ieri è tornato ad allenarsi col gruppo. Al Penzo diversi gli ex, da Gaetano Oristanio e Giorgio Altare all’allenatore Eusebio Di Francesco.

Domani il Cagliari si allenerà di mattina, all’antivigilia.

