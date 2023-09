La capolista Budoni gioca domani a Roma contro la Trastevere per la quarta giornata del campionato di Serie D. Una gara non impossibile ma sicuramente non facile per la squadra di Raffaele Cerbone protagonista di una partenza sprint in questa stagione.

I laziali hanno bisogno di far punti per abbandonare i bassifondi della classifica, il Budoni per non perdere quota in vetta al girone.

Il Latte Dolce affronta alle 14 il San Marzano per cogliere i tre punti. Risultato possibile per la squadra di Mauro Giorico. Alle 14,30 scenderà in campo la Cos a Santa Maria Capua Vetere contro il Gladiator.

A Uri arriva la Boreale. Gli uomini di Massimiliano Paba proveranno a sfruttare il fattore campo per rafforzare la classifica.

© Riproduzione riservata