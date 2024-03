Serata opaca per la vice capolista che perde a Gubbio 1-0 dopo una gara con pochissimi spunti da entrambe le squadre. Il secondo posto resta solido anche se la carrarese vince e si porta a -8.

L'assenza di Giorico per squalifica costringe Greco a modificare il centrocampo: sceglie i muscoli di Masala e Lora, con Mastinu a fare da regista.

Al 10' palla rubata dalla squadra sassarese e Scotto serve in area Masala ma il controllo è difettoso. Al 12' Scotto triangola lungo con Fischnaller e tira, ma è centrale. Bella ripartenza al 15' con diversi tocchi e poi da sinistra Zambataro prova la conclusione a giro ma non trova la porta.

Il Gubbio prende coraggio ma i difensori sasaresi sono attenti nelle chiusure. Tranne che al 28' quando Bernadotto sfugge a Dametto e si presenta al tiro dal limite: fuori misura ma per colpa di una deviazione. Al 34' lancio in area per Udoh (Dametto è distratto) ma l'aggancio è impreciso e la difesa recupera. Al 35' si fa male Mastinu (adduttore destro) e viene sostituito da Cester. Al 38' Scotto dal fondo sinistro per zecca che sul secondo palo anziché cercare la porta pur da posizione decentrata, tenta una imporbabile torre per un compagno al centro. Bello schema su punizione al 45' ma l'incornata di Idda non ha forza.

La ripresa si apre con un tiro di Fischnaller, angolato ma intuibile. Al 49' Udoh riceve a sinistra su rinvio corto di Dametto e va al cross sbagliando tutto. Ci prova Scotto al 55' con un siluro dai 20 metri, angolato e Vettorel respinge con qualche difficoltà la palla.

Al 60' Di Massimo lancia Bernadotto che dalla trequarti scatta vanamente inseguito da Antonelli e Idda e sull'uscita di Zaccagno infila la palla del vantaggio. Rasoiata del neo entrato Nunziatini al 65' con la palla che sfiora il palo destro. Centrale l'incornata di Scotto al 72' su corner destro di Cester.

All'86' Liviero da destra calcia in porta, respinge il portiere, ci prova Ruocco di testa dentro l'area, ma Vettorel respinge ancora.

