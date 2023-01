L’Inter non riesce a portare a casa il risultato e stasera si è vista rifilare l’1 a 0 dall’Empoli, su rete di Baldanzi al 66’.

Delusione per i nerazzurri che – rimasti in dieci dopo l’espulsione di Skriniar – vedono sfumare il sogno della rimonta sul Napoli e restano a -13 dai partenopei.

BOLOGNA-CREMONESE – Neanche Ballardini, che pure ha esordito col botto facendo fuori dalla Coppa Italia il Napoli, riesce a regalare alla Cremonese la prima gioia in questo campionato.

Al Dall’Ara di Bologna la Cremonese va avanti su rigore ma viene rimontata, resta così l’unica squadra a concludere il girone d'andata con zero vittorie.

Nel primo tempo il Bologna è più attivo, a farsi vedere è soprattutto Orsolini, ma non crea particolari pericoli alla porta difesa da Carnesecchi.

Nella ripresa al 5' arriva il vantaggio ospite: Okereke che trasforma con freddezza un rigore concesso per un fallo di mano in area di Dominguez. Non si fa attendere la reazione dei felsinei, che dopo appena 5’ trovano il pari grazie a una sfortunata autorete: colpo di testa di Ferguson, Carnesecchi respinge ma addosso a Chiriches che fa autogol. I felsinei sfiorano ripetutamente il vantaggio, con Orsolini e Ferguson sugli scudi, l’arbitro Marchetti prima concede poi annulla dopo consulto col Var un altro rigore per la Cremonese.

Il Bologna non sfonda, finisce così con un pareggio che perlomeno muove la classifica della Cremonese, che sale a 8 punti. Felsinei a quota 23, assieme a Fiorentina e Juventus.

