La 19ª giornata di Serie A si è aperta stasera con i primi due anticipi e alle 20.45 scendono in campo Fiorentina e Torino al Franchi. Nel primo match, il Verona ha sconfitto il Lecce nello scontro salvezza per 2-0: di Depaoli (40’) e Lazovic (54’) le reti scaligere, che proiettano il Verona al terz’ultimo posto, a quattro lunghezze dal Sassuolo.

Nel secondo anticipo, il Napoli con Di Lorenzo alla fine del recupero del primo tempo e Osimhen a inizio ripresa batte 2-0 all’Arechi la Salernitana e arriva a 50 punti.

Le sfide di domani

La giornata di domani si apre alle 12.30 con Sampdoria-Udinese: a Marassi supersfida salvezza, con Stankovic che ripete: «Noi non molliamo». Alle 15 altra sfida salvezza: Monza-Sassuolo. Alle 18 Spezia-Roma, con Mou che non potrà disporre di Zaniolo, in quanto il calciatore non ha risposto alla convocazione in attesa di trasferirsi in Premier. Alle 20.45, infine, Atalanta-Juventus.

I match di lunedì

Ben tre le partite che si giocheranno lunedì: alle 18 Bologna-Cremonese, alle 20.45 toccherà invece alle milanesi: l’Inter riceve l’Empoli a San Siro mentre il Milan gioca a Roma contro la Lazio. Nè per la squadra di Pioli né per quella di Inzaghi sono ammessi passi falsi.

