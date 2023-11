Un busto in Lego per i 79 anni di Gigi Riva: lo ha realizzato, in oltre un mese di lavoro e con 12mila mattoncini colorati, il brickbuilder sardo Maurizio Lampis, noto a livello internazionale per aver riprodotto Piazza San Marco di Venezia e la Fontana di Trevi di Roma.

Lampis ha utilizzato come modello una foto di Rombo di Tuono apparsa su tutti i quotidiani sportivi per iniziativa del Cagliari nel 2014, in occasione dei 70 anni del campione. Una delle sue immagini più iconiche: stagione 1969-70 (quella dello scudetto), Gigi Riva con la maglia bianca dei Quattro Mori, braccia conserte e sguardo fiero.

Il più grande calciatore rossoblù di tutti i tempi con i suoi 207 gol e ancora oggi miglior marcatore della nazionale (35 gol in 42 presenze) compie 79 anni martedì prossimo, 7 novembre.

Il laovoro di Maurizio Lampis è stato complicato: «L’idea è nata mesi fa curiosando su Internet e scoprendo due realizzazioni Lego di giocatori come Totti e Lewandosky. Allora mi son detto, Riva è un mito, perché non riprodurlo? In questi anni ho fatto di tutto ma mai ho riprodotto una persona fisica, la tecnica è diversa visto che parliamo di una sagoma che prevede curve e lineamenti ben definiti».

«Ovviamente – prosegue Lampis - è impossibile una copia perfetta dell'originale trattandosi di mattoncini squadrati, ma mi ritengo soddisfatto».

L'opera sarà visibile dai prossimi giorni al Museo del Mattoncino Karalisbrick a Cagliari, ma in anteprima verrà presentata allo stesso Gigi Riva che ha già deciso di autografare il piedistallo del busto.

