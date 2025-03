Un bellissimo Cagliari Primavera batte la Roma capolista per 2-1 davanti al pubblico del CRAI Sport Center. Una prestazione maiuscola che dà ai ragazzi di Pisacane una marcia in più anche per la semifinale secca di Coppa Italia che si giocherà mercoledì 12 marzo, ore 15, sempre tra le mura amiche, contro la Juventus.

L'apertura del match non è delle migliori per i rossoblù che, al 6', vedono i giallorossi passare in vantaggio con un tiro teso di Romano dai 25 metri, sporcato da una deviazione di Trepy e terminato alle spalle di Iliev. Otto minuti dopo, ancora Romano protagonista con un mancino dalla distanza, Iliev non si lascia sorprendere e respinge in angolo. Nonostante l'inizio shock il Cagliari riesce a mantenersi compatto, unendo le forze alla ricerca del pareggio. Al 23' Langella crossa dalla linea di fondo verso il secondo palo dove Achour si fa trovare pronto e con il piattone al volo porta il risultato sull'1-1. La rete ravviva ancora di più le fila isolane e al 26', sugli sviluppi di una punizione a favore, un gran colpo di testa di Malfitano non regala il raddoppio di pochissimo. Al 38' Trepy batte una punizione, la palla termina fuori sul secondo palo di poco. Al 43' i giovani di Falsini ci provano con Coletta dentro l'area dei padroni di casa, la sua conclusione viene murata dalla difesa.

Nella ripresa giusto il tempo di riprendere il ritmo e i rossoblù, al 58' allungano le distanze: grazie al lancio lungo di Cogoni, Trepy intercetta il pallone, salta il portiere Marcaccini e sigla il 2-1. La Roma non ci sta e prova a rispondere al 64' con Marazzoti servito da Romano, un attento Iliev blocca. Al 70' è il neo entrato Vinciguerra a cercare la conclusione, ma Reale chiude bene sull'attaccante cagliaritano. L'ultima azione pericolosa arriva all'85' con un sinistro violento di Romano alla disperata ricerca del 2-2, Iliev però gli nega la gioia. Al triplice fischio la gioia della squadra di Pisacane è incontenibile e proprio sull'onda di questo entusiasmo si dovrà fare un'altrettanta bellissima gara mercoledì in Coppa. Il sogno della finale va coronato.

© Riproduzione riservata