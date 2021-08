Mercato agli sgoccioli, mancano poco più di 24 ore per piazzare gli ultimi colpi.

Alla mezzanotte del 31 agosto si chiude infatti la sessione stiva, e più passano le ore più aumentano le probabilità che Godin e Nandez restino alla corte di Leonardo Semplici.

Soprattutto il primo. Per il difensore infatti tutto dipende dalla sua volontà e dalla disponibilità di altre squadre di pareggiare l’ingaggio che percepisce in Sardegna, e al momento non sembrano essercene. La volontà del Leon invece è chiara, e Napoli e Inter sono alla porta per piazzare il colpo last minute: bisogna vedere se e quanto Giulini è disposto a cedere rispetto ai 36 milioni di clausola rescissoria del centrocampista.

Ci si muove anche in entrata, e non solo per rimpiazzare Simeone e Cerri in attacco. Su questo fronte il no del Sassuolo, che ha tolto dal mercato Gianluca Scamacca, ha fatto virare Giulini e Capozucca su altri lidi. Secondo quanto riferisce il sempre ben informato Gianluca Di Marzio, il Cagliari punta a due prestiti. Quello di Gianluca Caprari dalla Sampdoria, su cui bisogna battere la concorrenza del Verona: 28 anni, l’attaccante ha segnato 5 reti in 30 presenze nella scorsa stagione con la maglia del Benevento. Si tratta anche con l’Inter per il prestito di Eddie Salcedo, 19enne attaccante italo-colombiano.

Quasi fatta in difesa per Martin Caceres, giunto oggi in Sardegna per le visite mediche. Il 34enne difensore ex Juve, Fiorentina, Verona e Lazio è svincolato, sarebbe l’ennesimo uruguaiano in rossoblù. Duttile, può giocare in tutti i ruoli della difesa e anche da esterno destro. Si lavora anche per portare a Cagliari, sempre con la formula del prestito, Raoul Bellanova: 21 anni, esterno destro molto offensivo del Bordeaux. Una trattativa, quest’ultima, che servirebbe a rintuzzare la probabile partenza di Naithan Nandez.

