È arrivato ad Asseminello da qualche giorno, ma ora è ufficiale: Franco Carboni è un giocatore del Cagliari.

Classe 2003, l’esterno – chiamato a rimpiazzare Lykogiannis e Dalbert sulla fascia sinistra – arriva dall’Inter con la formula del prestito con diritto di riscatto e controriscatto.

Nato a Buenos Aires, è cresciuto in Argentina nel vivaio del Lanus. Nel 2019 è entrato a far parte del Settore giovanile del Catania: pochi mesi di permanenza in Sicilia prima dell'approdo all'Inter, nel gennaio 2020.

Con i nerazzurri 40 presenze in Primavera, di cui 6 in Youth League, 2 reti, e la recente vittoria del campionato.

Per la doppia cittadinanza italo-argentina, il 4 giugno 2021 ha esordito con gol tra le fila della Nazionale azzurra Under 18, nel 3-1 contro l'Austria. Ha scelto poi di giocare con la selezione albiceleste Under 20, con cui ha debuttato nel pareggio per 2-2 contro gli Stati Uniti, lo scorso 26 marzo.

