La notizia era nell’aria, ora c’è l’ufficialità.

Antonio Conte non è più l’allenatore dell’Inter: “Fc Internazionale Milano comunica di aver trovato l’accordo per la risoluzione consensuale del contratto con l’allenatore Antonio Conte”, si legge in una nota della società nerazzurra.

"Tutto il Club - continua - desidera ringraziare Antonio per lo straordinario lavoro svolto, culminato con la conquista del diciannovesimo scudetto. Antonio Conte rimarrà per sempre nella storia del nostro Club".

Conte lascia dopo due anni, un secondo posto a un punto dalla Juventus e uno scudetto. Divergenze sul progetto alla base del divorzio, con il tecnico salentino che voleva rinforzare la squadra e il club che ha necessità di una rigorosa “spending review”.

(Unioneonline/L)

© Riproduzione riservata