Claudio Ranieri lascia il Cagliari. Ora è ufficiale. Il tecnico rossoblù ha comunicato al club la sua intenzione di congedarsi dopo la splendida salvezza ottenuta domenica sul campo del Sassuolo.

E sul profilo Instagram del Cagliari Calcio è stato pubblicato il video in cui l’allenatore romano annuncia l’addio ai colori rossoblù: «Il mio viaggio è iniziato nell’88. Tre anni stupendi, poi sono andato via e sono diventato grande. Ora mi sembra giusto lasciare dopo questa salvezza. È una decisione sofferta, dura, presa a malincuore ma è giusto lasciare adesso. Preferisco andare così e non magari stare un altro anno e le cose non vanno bene».

Sir Claudio ammette di aver tentennato molto prima di accettare questa seconda avventura nell’Isola, e rivela che a convincerlo sono state le parole di Gigi Riva: «Già avevo paura di tornare, temevo di macchiare i tre anni che ho vissuto qua e che mi hanno riempito il cuore. Nei momenti di difficoltà mi attaccavo a Cagliari e a quest’Isola felice. Non volevo rovinarla e non volevo tornare. Poi quando lessi le parole di Gigi Riva (“Claudio è uno di noi”) sono tornato. Mi son detto lasciamo stare gli egoismi e andiamo a rischiare. Ora è giunto il momento di lasciarci».

«Mi auguro di essere ricordato come una persona positiva, che ha chiesto aiuto ai cagliaritani e ai sardi», continua Ranieri, che torna a sottolineare, come spesso ha fatto in questi due anni, l’importanza della tifoseria. «Senza di loro non ce l’avremmo fatta, il pubblico non ci ha mai abbandonato, ci ha sempre soffiato dietro e ha sempre creduto alle mie parole. Di questo vi sono eternamente grato, mi avete fatto vivere un anno e mezzo meraviglioso. Spero di essere stato un degno rappresentante di Cagliari e dell’intera Sardegna. Giovedì ci sarà l'ultima partita e vi abbraccerò calorosamente».

(Unioneonline/L)

© Riproduzione riservata