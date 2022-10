Tutto esaurito sugli spalti dello stadio e grandi motivazioni in campo all’Acquedotto per il derby di campionato tra Torres e Olbia, in programma domani (ore 15.30) per la 10ª giornata di Serie C.

Dopo l’antipasto di Coppa Italia, vinto dai galluresi 2-1 il 5 ottobre al “Nespoli”, la squadra di Alfonso Greco e quella di Roberto Occhiuzzi si ritrovano al “Vanni Sanna” a caccia di punti pesanti. I rossoblù per proseguire nella striscia positiva, che dura da sette turni, i bianchi per provare a superare il “momento no” caratterizzato da tre sconfitte di fila e lo scivolone in fondo alla classifica del girone B con 6 punti, a -5 dai sassaresi.

Olbia in silenzio stampa: alla vigilia parla, così, solo la Torres per bocca dell’allenatore. “È un derby molto atteso, essendo una partita particolare ci teniamo a regalare una soddisfazione ai nostri tifosi e faremo il massimo per questo”, spiega Greco. “Sicuramente non sarà una partita facile perché loro vengono da un periodo non positivo: saranno agguerriti e cercheranno di fare una gara tosta, dura, e noi dovremo essere pronti a reagire in questo senso”.

All’Acquedotto, tra i 4800 spettatori attesi, ci sarà anche il presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli, a Sassari per la due giorni dell’iniziativa contro il cibo sintetico. Quanto alle formazioni, Occhiuzzi deve fare i conti con l’infermeria piena e la squalifica di Bellodi, mentre Greco dovrà rinunciare sicuramente a Suciu e Diakite.

