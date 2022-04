Tremendo lutto per l’allenatore del Cagliari Walter Mazzarri, che piange la morte della madre, Edda.

Dopo la tragica notizia, al mister rossoblù è giunto un affettuoso messaggio di vicinanza da parte di tutta la società: “Tommaso Giulini e tutto il Cagliari Calcio – si legge in una nota diffusa dal club sui propri canali social e sul sito ufficiale – si stringono con affetto attorno a Walter Mazzarri e alla sua famiglia per la scomparsa della cara mamma Edda. In questo momento di profondo dolore ti siamo vicini, Mister”.

