Si chiama Touch2See e consente ai non vedenti di poter vivere una partita di calcio. Il dispositivo, già sperimentato in Francia nel calcio, nel basket e nel rugby e già partner ufficiale dei Giochi Olimpici e Paralimpici di Parigi e dell’ultima Coppa d’Africa, è arrivato in Italia grazie al Cagliari.

Consiste in un tablet che riproduce un campo in miniatura, che per i non vedenti è una vera e propria rivoluzione, dato che molti di loro sa come sia fatto un terreno di gioco. Un disco magnetico si muove in tempo reale sul terreno di gioco del dispositivo e può essere seguito con le dita, mentre la vibrazone aumenta o diminuisce d’intensità a seconda dell’importanza delle azioni di gioco. Così i non vedenti possono godersi le partite ed entrare nel cuore dei match, aiutati dall’audio descrizione che fornisce tutte le informazioni sull’andamento della gara.

In Italia Touch2See ha debuttato venerdì scorso alla Domus in occasione di Cagliari-Verona, con l’audiodescrizione di Radiolina. Il club rossoblù ha ospitato una rappresentanza dell’Unione Italiana Ciechi, testimonial dell’iniziativa è stato Daniele Cassioli, non vedente e campione del Mondo di sci nautico paralimpico: «Sono molto emozionato, è un dispositivo incredibile», ha detto Cassioli nel video pubblicato sui social dal Cagliari.

Oggi al club rossoblù è arrivato anche l’applauso della ministra alle Disabilità Alessandra Locatelli: «Complimenti al Cagliari Calcio per aver introdotto Touch2see, un dispositivo innovativo che rende possibile 'vedere’ una partita attraverso un'esperienza sensoriale unica! Questa importante iniziativa, sperimentata durante il match di Serie A contro il Verona, rappresenta un passo concreto verso una maggiore accessibilità e inclusione nel mondo dello sport. Un ringraziamento speciale a Daniele Cassioli, che ha raccontato il funzionamento di questa bellissima innovazione. Un grande esempio di come lo sport possa abbattere barriere e diventare davvero per tutti», ha scritto su Facebook l’esponente del governo Meloni.

