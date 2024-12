Noiosa e anche poco brillante fisicamente, la squadra sassarese non riesce a imporsi sulla modesta Lucchese. Finisce 0-0 in un “Vanni Sanna” con sempre meno spettatori (neppure 3 mila) e che in tutto il girone d’andata ha visto solo tre vittorie. E il campo pesante è solo una scusa parziale per la prestazione opaca della formazione di Greco che viene superata dalla Vis Pesaro e scivola al quinto posto.

Nel primo tempo i rossoblù di Greco hanno avuto possesso palla e iniziativa, ma non hanno prodotto abbastanza. L’occasione migliore al quarto d’ora con Fischnaller servito da Scotto, ma la palla colpisce il palo esterno sinistro. Al 38’ in mischia palla a Brentan che tira ma respinge col corpo Gasbarro.

Nel secondo tempo la Torres cala d’intensità e la Lucchese prende coraggio con l’ex Saporiti che al 65’ sfiora l’incrocio su punizione mentre qualche minuto dopo trova la risposta di Zaccagno. Al 73’ Mercadante respinge la conclusione di Gemignani.

L’unica occasione della Torres la costruisce Liviero su punizione, ma sull'incornata ravvicinata di Mercadante è bravo il portiere a chiudere l’angolo.

