La vittoria di Ascoli nell'ultima azione, grazie alla rete di Nanni del 2-1, non deve far sottovalutare il momento poco brillante della Torres. In terra marchigiana, come già in casa contro la Spal il migliore rossoblù è stato di gran lunga il portiere Zaccagno e questo dice molto sulle prestazioni opache.

Alcuni giocatori appaiono stanchi, come il trequartista Mastinu e l'attaccante Fischnaller. Altri come il centrocampista Masala e il centravanti Nanni avrebbero bisogno di più minutaggio per raggiungere una condizione ideale.

Sono rimaste due giornate alla fine della stagione regolare: il lunedì di pasquetta arriva il Carpi, mentre l'ultima partita sarà sul campo della Lucchese. Bastano due pareggi per rendere aritmentica la terza posizione, ma occorre soprattutto programmare i playoff che per la fase nazionale inizieranno l'11 maggio. Occorre programmare bene il lavoro in settimana e le due partite rimaste, dato che sarà difficile disputare amichevoli prima che scattino gli spareggi per la serie B.

