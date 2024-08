Sarà il Milan Futuro la prossima avversaria in Coppa Italia. Per gli ottavi della competizione la Torres ospiterà al “Vanni Sanna” i giovani rossoneri (data tra il 26 e 28 settembre ancora da fissare) che sono stati inseriti nel girone B.

Alla partita secca le due formazioni ci arriveranno dopo essersi già affrontate a Sassari in campionato l'8 settembre.

Se nei sedicesimi di Coppa Italia la Torres ha eliminato l'Albinoleffe (3-1), il Milan Futuro ha vinto in rimonta a Novara: dopo essere andato in svantaggio al 11' ha recuperato già nel primo tempo con doppietta di Francesco Camarda, attaccante di appena 16 anni che gioca anche nelle nazionali Under 17 e Under 19.

