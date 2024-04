Tra sperimentazione e voglia di chiudere come miglior seconda dell'intera serie C (l'avversaria da superare è il Padova nel girone A) la Torres è pronta per l'ultima giornata della stagione regolare.

Domani sera sul campo del Pineto (inizio alle 20.30) la squadra sassarese cerca quella vittoria che manca da tre turni, dove la vice capolista ha raccolto solo un punto.

Le assenze nel reparto arretrato di Idda per squalifica e le precarie condizioni di Antonelli e Dametto costringono l'allenatore Greco a proporre un terzetto inedito in difesa con Rosi, Fabriani e Siniega. Un'assenza anche a centrocampo, con Zambataro acciaccato, dovrebbe giocare Liviero.

Più spazio in avanti a Sanat e Goglino, anche se non è detto che entrambi giochino sin dall'inizio.

All'andata vittoria della Torres con rete del capitano Scotto.

