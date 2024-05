“The last dance” di Claudio Ranieri sulla panchina del Cagliari è partita alle 16.58 di oggi, quando il tecnico è uscito dagli spogliatoi della Domus per guidare la rifinitura dei rossoblù in vista della gara di domani contro la Fiorentina, ultima di campionato e, soprattutto, ultima di Sir Claudio sulla panchina cagliaritana.

Tutti i rossoblù, compresi gli infortunati Makoumbou e Jankto, hanno effettuato un giro di campo raccogliendo gli applausi delle due curve, prima la Sud e poi la Nord, che ha accolto Ranieri con un lungo striscione: «Eterna riconoscenza per un grande uomo. Grazie mister».

Poi cori («Risorgeremo, lo ha detto Claudio Ranieri»), applausi e il dono di una maglia celebrativa per il tecnico da parte dei tifosi, prima di iniziare l'allenamento.

