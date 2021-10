Real Madrid, Barcellona e Juventus - i tre club dietro la proposta del progetto della Superlega - sono intenzionati a intraprendere azioni legali contro Uefa e Fifa in un tentativo di riorganizzare radicalmente la gestione del calcio internazionale.

L’indiscrezione è riportata dal “Financial Times”.

Le tre squadre intendono accusare gli organi di governo sportivi di infrangere le regole della concorrenza dell’Unione europea, in uno sforzo per smantellare il presunto "monopolio".

In particolare, una società che ha sede in Spagna e che rappresenta i tre principali artefici del progetto, bloccato sul nascere, intende chiedere alla Corte di giustizia europea di valutare se l'Uefa possa continuare a operare come un regolatore in grado di imporre sanzioni alle squadre, pur agendo anche come stakeholder, traendo profitto dall'organizzazione di tornei come la Champions League.

(Unioneonline/F)

