“Per Kevin Strootman 2021 finito”.

Il giocatore si è infatti sottoposto a un intervento di pulizia al ginocchio presso la clinica Villa Stuart di Roma.

Da quanto si apprende il centrocampista olandese del Cagliari – vittima di un problema fisico già nei giorni scorsi e costretto a dare forfait nella sfida contro il Torino – dovrebbe fermarsi fino a gennaio, saltando le ultime sfide di quest’anno (Inter, Udinese e Cagliari in campionato e Cittadella in Coppa Italia).

Strootman, 31 anni, arrivato in estate per rafforzare la mediana rossoblù, in Sardegna ha finora collezionato dieci presenze, con 4 ammonizioni, mentre ancora a zero sono le caselle gol e assist.

