«Sono stati giorni intensi. Ho imparato tanto a Coverciano, essere qui da Ct è un'emozione indescrivibile, un sogno che parte da lontano». Sono queste le prime parole da commissario tecnico della Nazionale di calcio italiana di Luciano Spalletti. «Ricordo quel fantastico 4-3 contro la Germania, spero di far rinascere quel sogno e di poter portare quella bandiera in tutte quelle migliaia di bambini che sognano di veder vincere la Nazionale».

L’ex Napoli cerca «la felicità» e spiega: «Non riesco ad essere felice da solo, se non vedo la gente felice intorno a me. Io voglio vedere appartenenza, la maglia della Nazionale è una sfida importante e non tutti la possono vestire».

L’Italia, sottolinea il ct, ha una storia, «Pozzo, Bearzot e Lippi ce l’hanno indicata e noi dobbiamo continuare a farla». Sul predecessore: «Da Mancini eredito una buona nazionale, ha vinto un Europeo, 37 gare di fila che è record mondiale e lui ha lanciato giovani in modo imponente, scoprendo talenti che possono esserci utili. Vero anche che dobbiamo cancellare l'amarezza di due risultati costati la partecipazione al Mondiale».

Inevitabile un pensiero per il Napoli: «Qualcosa di travolgente, che mi ha lasciato ricordi bellissimi, più di quanto potessi aspettarmi. La clausola? Non mi farà retrocedere dalla decisione corretta che ho preso, ci sono delle cose da mettere a posto, stanno lavorando gli avvocati, spero prima possibile nella migliore soluzione per tutte e due le parti».

Il nuovo ct ha anche diramato le sue prime convocazioni in vista delle gare contro Nord Macedonia e Ucraina del 9 e 12 settembre, valide per le qualificazioni a Euro 2024.

Restano a casa alcuni campioni d’Europa come Jorginho, Verratti, Bonucci e Acerbi, tornano Zaccagni e Locatelli e c’è una sola novità assoluta: il difensore della Lazio Casale.

Ecco l’elenco.

Portieri: Gianluigi Donnarumma (Paris Saint Germain), Alex Meret (Napoli), Ivan Provedel (Lazio), Guglielmo Vicario (Tottenham).

Difensori: Alessandro Bastoni (Inter), Cristiano Biraghi (Fiorentina), Nicolò Casale (Lazio), Matteo Darmian (Inter), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Federico Dimarco (Inter), Gianluca Mancini (Roma), Alessio Romagnoli (Lazio), Giorgio Scalvini (Atalanta), Leonardo Spinazzola (Roma).

Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), Davide Frattesi (Inter), Manuel Locatelli (Juventus), Lorenzo Pellegrini (Roma), Matteo Pessina (Monza), Sandro Tonali (Newcastle).

Attaccanti: Federico Chiesa (Juventus), Wilfried Gnonto (Leeds), Ciro Immobile (Lazio), Matteo Politano (Napoli), Giacomo Raspadori (Napoli), Mateo Retegui (Genoa), Mattia Zaccagni

(Lazio), Nicolò Zaniolo (Aston Villa).

