Simone Inzaghi avrebbe deciso di lasciare l’Inter e di accettare l’offerta dell’Al Hilal già prima della finale-debacle di Champions League contro il Paris Saint Germain.

È questo il retroscena, pubblicato, tra gli altri, dal Corriere della Sera che cita fonti arabe sull’addio ai nerazzurri del tecnico, reduce, così come Lautaro e compagni, dal 5-0 senza appello incassato nella supersfida di Monaco di Baviera dello scorso 31 maggio.

Non solo: «Nella rescissione consensuale di ieri con l’Inter – scrive il Corriere – si è deciso un “patto di non belligeranza” sul mercato, ma secondo gli addetti ai lavori arabi, Inzaghi aveva chiesto all’Al Hilal uno dei suoi fedelissimi: Bastoni, la prima scelta, ha detto di no, così come Barella. Restava in ballo Acerbi, che quindi non andrà via», proprio per via della suddetta clausola di “non belligeranza”.

Sempre secondo le fonti, Inzaghi avrebbe avuto un faccia a faccia con emissari della squadra araba anche il giorno prima della finale.

Un destino che era già scritto, quello del tecnico, dunque? Via da Milano indipendentemente dal risultato. Che poi, come si sa, non ha premiato i nerazzurri, trasformandosi addirittura in disfatta.

