Il Napoli fallisce l’aggancio al Milan in testa ma un Luciano Spalletti onesto riconosce che quello odierno è un punto guadagnato per i partenopei: “E’ stata una partita complicata, loro meritavano qualcosa in più o forse noi meritavamo qualcosa in meno. Non siamo riusciti a prendere in mano la partita, quindi c’è da essere contenti per il risultato finale”.

“Abbiamo sbagliato troppo sull’aspetto della costruzione, dobbiamo far fruttare la nostra qualità o le decisioni le prendono gli altri. Oggi non siamo riusciti a reggere i duelli”, continua, prima di lodare Osimhen: “Bravo a mettersi a disposizione, era a rischio fino all’ultimo momento”.

Fabian Ruiz invece: “Aveva un problema e non poteva giocare più di mezz’ora”.

Infine: “Sarà difficile giocare su questi campi con squadre in lotta per la salvezza, a dicembre tutte le formazioni si sono rinforzate. Capozucca e Sabatini hanno sistemato le rose di Cagliari e Salernitana, ci sono motivazioni nuove”.

(Unioneonline/L)

© Riproduzione riservata