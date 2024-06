«Voglio vedere un'Italia che ripeta la buona prestazione della prima partita: davanti avremo la Spagna, una delle migliori scuole calcistiche al mondo, ma noi abbiamo una voglia matta di far vedere che anche la nostra squadra è importante».

Così parla Luciano Spalletti alla vigilia della sfida Italia-Spagna, seconda giornata del gruppo B di Euro 2024. La chiave, aggiunge parlando a Sky, «è sempre il bel gioco e tenere la palla, anche se con la Spagna che pressa alta e tiene la linea difensiva alta, bisogna verticalizzare il gioco».

Nessuna anticipazione sula formazione, il ct azzurro definisce quella di domani «una delle partite più importanti della mia carriera».

La forza degli avversari lo preoccupa relativamente: «Mi preoccupa il livello di partita che riusciremo a fare noi, poi è chiaro che la Spagna riesce a fare cose importanti. Noi abbiamo rispetto per loro, ma non bisogna pensarli più forti di quello che sono. Non siete gli unici a giocare un grande calcio, non vi sopravvalutate».

