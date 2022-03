C’è un importante ritorno a sorpresa in casa Cagliari in vista della fine del campionato.

E’ quello di Marko Rog: il centrocampista croato, sottoposto ad intervento chirurgico per la ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro lo scorso settembre, potrebbe tornare presto a disposizione.

Se non contro il Milan, dopo la sosta potrà essere tra i convocati. La cautela è d’obbligo, anche perché Rog già a dicembre 2020 era finito sotto i ferri per lo stesso problema, ma dalle parole di Walter Mazzarri traspare un certo ottimismo.

"Rog è una bella sorpresa, quando un ragazzo ha un infortunio così serio non è scontato che torni in campo in tempi celeri. Si sta allenando forte, fa già dei contrasti e potrà sicuramente essere una risorsa preziosa prima della fine del campionato, ma è ovvio che occorra aspettarlo perché nel calcio di oggi non puoi permetterti di non essere al top. Intanto averlo di nuovo con noi, anche se parzialmente in gruppo, ci rende felici dal punto di vista umano e tecnico-tattico”, ha detto il tecnico rossoblù.

Anche Walukiewicz, altro lungodegente, ieri si è rivisto parzialmente in gruppo.

(Unioneonline/L)

