Due giorni dopo la fine del campionato di Serie D, sono già saltate due panchine.

Dopo la partenza di Alfonso Greco dalla panchina del Lanusei, ora è la volta di Raffaele Cerbone a cambiare aria.

In uno scarno comunicato l’Arzachena Academy Costa Smeralda rende noto che "il rapporto di collaborazione con il tecnico Raffaele Cerbone non proseguirà nella stagione calcistica 2021/2022. A mister Cerbone va il ringraziamento per il lavoro svolto e la professionalità dimostrata e l’augurio di un ambizioso futuro professionale".

Cerbone è stato alla guida dell'Arzachena da inizio stagione, portando la squadra alla salvezza in una stagione complicata dal Covid con continue interruzioni del calendario.

