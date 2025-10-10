Ancora senza il capitano Mastinu e il centrocampista Giorico, la Torres si prepara ad affrontare la trasferta per le Marche. Domenica alle 12.30 sfida la Vis Pesaro, formazione a portata di aggancio, dato che ha solo 3 punti in più della squadra sassarese.

Il tecnico rossoblù Michele Pazienza è conscio che la gara di domenica è uno snodo: "E' una partita importante per fare sviluppare il futuro. Solo il risultato può darci fiducia e autostima. In questo momento i giocatori hanno più bisogno di essere liberi mentalmente, chiamatela coraggio o personalità, ma è quella che serve, oltre alla fame".

Per quanto riguarda i rientri, a parte quello di Nunziatini dalla squalifica e dell'esterno lattanzio, ormai recuperato, non ci sono altre news. "Mastinu ha lavorato col gruppo fornendo segnali positivi, ma non è ancora a disposizione per la partita, così come Giorico che contiamo di riavere la settimana prossima".

