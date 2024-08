Con Rosario Rizzitano l’Olbia chiude la giornata di annunci cominciata questa mattina con l’ufficializzazione di Riccardo Santi e Pasquale Costanzo.

Ruolo portiere, età 25 anni, Rizzitano è cresciuto nel settore giovanile della Reggina, e ha indossato le maglie di Bari e Catanzaro, sempre a livello di giovanili, prima di accumulare presenze in Serie D con Nardò e Castrovillari, assaggiare la Promotion League, massima serie svizzera, col Chiasso, e rientrare in Italia, dove tra il Seregno e l’Alessandria nelle ultime due stagioni non ha praticamente mai giocato.

Da vedere se l’allenatore Marco Amelia gli vorrà affidare la responsabilità di difendere i pali dell’Olbia da titolare o se il club gallurese abbia in serbo un asso nella manica per uno dei ruoli più importanti. Anche perché finora il mercato dell’Olbia ha deluso le aspettative dei tifosi, a maggior ragione se la proprietà svizzera punta dichiaratamente a vincere il campionato per tornare subito tra i professionisti dopo la dolorosa retrocessione diretta dello scorso aprile, che ha interrotto il lungo periodo, di ben 8 anni consecutivi, in Serie C.

