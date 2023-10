A Chiavari per ritrovare un successo che manca dall’8 settembre. La missione dell’Olbia è chiara: domani sul campo della Virtus Entella, ultima della classe, la squadra di Leandro Greco deve fare 3 punti.

Per superare le sconfitte rimediate dall’Ancona in campionato e nel derby con la Torres in Coppa Italia e rilanciarsi in un torneo in cui ha collezionato due successi in avvio e poi due pareggi e altrettanti kappaò. Ma occhio all’avversario, che a dispetto della classifica, dov’è ultimo con 2 punti, non è una “squadra materasso”. «Sappiamo che l’Entella è forte, ed è stata costruita per vincere il campionato: ha incontrato difficoltà inaspettate, ma ci attende una partita complicata», spiega Greco presentando il match della 7ª giornata di Serie C

«Degli assenti non recupero nessuno», aggiunge il tecnico dei bianchi, che a Chiavari, oltre agli infortunati Dessena, Mordini, Zanchetta e Boganini, dovrà rinunciare allo squalificato Corti, «e la formazione la deciderò all’ultimo momento: ci sono tante valutazioni da fare». Comprese quelle sui giocatori meno impiegati in questo avvio di stagione che a Sassari mercoledì in Coppa Italia hanno fatto bene, guadagnandosi la chance di una maglia da titolare contro i liguri.

Squadre in campo alle 14: dirige l'arbitro Giuseppe Vingo di Pisa.

© Riproduzione riservata