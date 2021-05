Stagione alle battute finali per l’Olbia, impegnata domenica sul campo del Grosseto per la 38ª e ultima giornata del campionato di Serie C.

Un appuntamento al quale la squadra di Max Canzi, salva da tempo e ormai fuori dalla corsa playoff, arriva solo apparentemente senza pretese. "Sarà una partita importante per almeno due aspetti", dice il tecnico dei bianchi presentando la trasferta toscana. "Il primo è che abbiamo la possibilità di scalare ancora una posizione, mantenere il saldo positivo nella differenza reti e non farci recuperare da chi ci insegue; il secondo è che siamo anche noi arbitri nel determinare la griglia finale dei playoff, e vogliamo onorare il campionato fino alla fine".

Se i galluresi sono stati estromessi con un turno d’anticipo dalla corsa verso la zona promozione, in seguito al 3-3 casalingo col Novara, lo stesso non si può dire del Grosseto, la cui qualificazione passerà proprio dalla sfida in programma allo stadio "Carlo Zecchini". Ma occhio all’Olbia: vincendo, salirebbe a quota 50 in classifica. "Un traguardo importante – dice Canzi – perché andrebbe a ritoccare un record". Insomma: una motivazione in più.

Squadre in campo alle 17.30: dirige il match l’arbitro Michele Di Cairano di Ariano Irpino.

