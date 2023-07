Allenamento congiunto ricco di spunti per l’Olbia, che stasera al “Borucca” di Buddusò, sede del ritiro precampionato in vista della prossima stagione di Serie C, non è andata oltre l’1-1 contro la Primavera del Cagliari.

La squadra di Leandro Greco ha faticato a prendere l’iniziativa subendo, per contro, quella dei ragazzi di Fabio Pisacane, che prima dell’intervallo hanno meritatamente trovato il vantaggio con Carboni, abilissimo a capitalizzare un piazzato al limite dell’area.

Nella ripresa, Ragatzu si procura un rigore e potrebbe riportare in equilibrio la sfida, ma dagli 11 metri colpisce il palo (13’). Non fallisce invece il bersaglio, un paio di minuti dopo, Nanni, per l’1-1.

Dopo la giornata libera di domani, i bianchi torneranno al lavoro lunedì: all’orizzonte il test col Calangianus di venerdì al “Signora Chiara”.

