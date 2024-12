La squadra più forte in trasferta del girone, insieme al Pescara: 23 punti su 30 con gli ultimi conquistati sul campo della Vis Pesaro. Il 3-1 in terra marchigiana ha rimesso la Torres in corsa per il primo posto, la promozione diretta in serie B.

Il distacco dal terzetto di testa è di soli 5 punti e una delle tre capolista, il Pescara, sarà di scena al "Vanni Sanna" nella prima partita del nuovo anno. E' uno spareggio da vincere per acquisire il vantaggio nei confronti diretti, visto che all'andata è terminata 2-2.

I propositi per il 2025 dei rossoblù di Greco riguardano proprio le prestazioni a Sassari, dove finora sono stati ottenuti appena 13 punti sui 30 disponibili, con sole tre vittorie in dieci partite. Di qui il calo del pubblico ma anche le difficoltà a tenere il passo delle primatiste. passo non certo irresistibile: nel girone A il Padova ha 54 punti ed è a +10 dal Vicenza. Nel gruppo B c'è tanto equilibrio che pure Vis Pesaro e Arezzo possono puntare al primo posto, poiché hanno solo 6 lunghezze di ritardo.

