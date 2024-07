Talento argentino e voglia di mettersi in mostra. Nella stagione trascorsa è stato utilizzato dal tecnico Greco come giocatore da finali di gara per sfruttarne i guizzi negli ultimi 20 metri.

La Torres ha rinnovato il contratto di patricio Goglino, attaccante classe 2001, prelevato nell'estate scorsa dal Desenzano.

Per Goglino ben 22 presenze, Coppa Italia compresa, nella stagione 2023/24 anche se tutte partendo dalla panchina. Insieme a Sanat è il giovane di un reparto offensivo che perso Francesco Ruocco (ha firmato col Mantova) è comunque alla ricerca di un altro attaccante.

All'appello dei giocatori blindati per almeno una stagione manca il portiere Andrea Zaccagno, che ha diversi estimatori in serie C.

