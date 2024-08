Un triennale per la punta Ayman Sanat, 22 anni. Al trequartista-ala in forza alla Torres già da due stagioni è stato prolungato il contratto sino al 2027.

La società sassarese crede nel ragazzo ma vuole faccia esperienza, visto che nella stagione passata ha racimolato appena cinque presenze, con una rete. Lo ha ceduto perciò in prestito al Mestre, in serie D dove partirà presumibilmente titolare e avrà quindi tante responsabilità per far maturare l'indubbio talento.

La mossa potrebbe anche preludere all'arrivo di un attaccante. La Torres da due mesi sonda il mercato, allaccia qualche trattativa, ma come sempre quando si tratta di giocatori di valore c'è da battere la concorrenza. Alcuni siti specializzati danno però molto vicino Jacopo Murano, centravanti classe 1990 che nella stagione passata con la maglia del Picerno è stato il capocannoniere del girone C della serie C con 20 reti, una sola su rigore.

