Il difensore Mario Mercadante ha fiducia nella Torres e persino un piccolo rimpiano: «Abbiamo fatte ottime cose, siamo una squadra molto forte, siamo dispiaciuti perché in alcuni momenti abbiamo abbassato il livello e questo ci ha impedito di lottare sino alla fine per la vittoria del campionato che secondo me era nelle nostre corde».

La squadra sassarese si godrà da spettatrice i primi due turni dei playoff nella fase a gironi (si gioca domenica e mercoledì) ed entrerà in lizza domenica 11.

«I playoff sono come un Mondiale e vogliamo dire la nostra, sappiamo che le altre squadre ci rispettano e che non possiamo concederci distrazioni come accaduto nelle ultime due partite. Dobbiamo crederci, siamo una squadra esperta che può realizzare i suoi sogni. Dobbiamo essere convinti di poter arrivare sino in fondo».

Da veterano degli spareggi per la serie B, Mercadante dice la sua: «Ho fatto i playoff partendo da posizioni diverse, col Cesena sono arrivato anche alla semifinale persa poi col Lecco ai rigori. Bisogna arrivare bene in condizione fisica, cercare di andare oltre i propri limiti e poi la differenza la può fare la spinta dei tifosi».

